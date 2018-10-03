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Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 28. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 15:27 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - ''28 yıl sonra biliyoruz ki Almanya'nın birleşmesi hala bir süreç ve uzun bir yol. Birleşme tam olarak tamamlanmadı''

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Almanya ve Batı Almanya'nın birleşmesinin üzerinden 28 yıl geçmiş olmasına rağmen halen "birleşmenin tamamlanmadığını" söyledi.

Merkel, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 28. yılı dolayısıyla organize edilen kutlamalarda yaptığı açıklamada, ''28 yıl sonra biliyoruz ki Almanya'nın birleşmesi hala bir süreç ve uzun bir yol. Birleşme tam olarak tamamlanmadı.'' ifadesini kullandı.

Başbakan Merkel, "önemli olanın birbirine karşı gelmek değil kulak vermek" olduğunu belirterek, bunun sadece siyasetçiler için değil herkes için geçerli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de ''Önemli olan toplumun birbirleriyle iletişim halinde olmasıdır.'' dedi.

Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ise bugünün sadece kutlama değil aynı zamanda "demokrasi için mücadele etme günü" olması gerektiğini söyledi.

Bu yılki etkinlikler çerçevesinde tarihi Brandenburg Kapısı ve Federal Meclis çevresinde kutlamalar yapılıyor.

Kutlamalar nedeniyle aşırı sağcılar ve sol grupların da protestolar düzenlemesi bekleniyor.

Yaklaşık 4 bin polisin görev yaptığı kutlamalar nedeniyle kentin birçok caddesi trafiğe kapatıldı.

- Doğu ve Batı Almanya birleşme süreci

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşı kaybeden Almanya 1949 yılında ikiye bölündü.

Demokratik Almanya Cumhuriyeti (Doğu Almanya) ve Federal Almanya Cumhuriyeti (Batı Almanya) olarak iki ülke kuruldu.

13 Ağustos 1961 yılında Berlin'de yapımına başlanan 46 kilometre uzunluğundaki duvar ile Doğu Almanya'da yaşayanların Batı'ya geçmeleri önlenmek istendi. Bu bölünmüşlük 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından sona erdi.

Doğu Almanya'da 18 Mart 1990'da yapılan ilk serbest seçimlerden sonra Doğu ve Batı Almanya arasındaki görüşmeler "Birleşme Anlaşması'' ile sonuçlandı.

3 Ekim 1990'da Doğu ve Batı Almanya'nın yeniden birleşme süreci resmen tamamlandı.

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