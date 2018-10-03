BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Almanya ve Batı Almanya'nın birleşmesinin üzerinden 28 yıl geçmiş olmasına rağmen halen "birleşmenin tamamlanmadığını" söyledi.

Merkel, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 28. yılı dolayısıyla organize edilen kutlamalarda yaptığı açıklamada, ''28 yıl sonra biliyoruz ki Almanya'nın birleşmesi hala bir süreç ve uzun bir yol. Birleşme tam olarak tamamlanmadı.'' ifadesini kullandı.

Başbakan Merkel, "önemli olanın birbirine karşı gelmek değil kulak vermek" olduğunu belirterek, bunun sadece siyasetçiler için değil herkes için geçerli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de ''Önemli olan toplumun birbirleriyle iletişim halinde olmasıdır.'' dedi.

Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ise bugünün sadece kutlama değil aynı zamanda "demokrasi için mücadele etme günü" olması gerektiğini söyledi.

Bu yılki etkinlikler çerçevesinde tarihi Brandenburg Kapısı ve Federal Meclis çevresinde kutlamalar yapılıyor.

Kutlamalar nedeniyle aşırı sağcılar ve sol grupların da protestolar düzenlemesi bekleniyor.