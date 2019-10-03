BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin üzerinden 29 yıl geçmesine karşın halen üstesinden gelinemeyen sorunlar olduğunu ve bu sorunlara daha geniş açıdan bakmaları gerektiğini söyledi.

Merkel, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 29. yılı dolayısıyla Kiel kentinde organize edilen kutlamalara katıldı.

Burda yaptığı konuşmada Merkel, Almanya Sosyalist Birlik Partisi'nin baskı rejiminde hayatını kaybedenleri anarak, "SED rejiminde hayatını kaybedenler asla unutulmamalı. Böyle mutlu bir günde olsak da hatırlanmalı." dedi

Merkel, birleşmenin üzerinden 29 yıl geçmesine karşın halklar arasındaki ekonomik farklılıklar gibi çözüme ulaştırılamayan bazı konular bulunduğunu ifade etti.

Doğu Almanya'da komünist egemenliği sona erdiren "Barışçıl Devrimi" öven Merkel, buna karşın birçok Doğu Alman eyaletinde yaşayanların beklentilerinin halen karşılanamamış olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Merkel, bu konuda yapılan bir anket sonuçlarına göre, Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde yaşayanların çoğunluğunun kendilerini ikinci sınıf vatandaş gibi hissettiğini dile getirdi.