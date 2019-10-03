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Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 29. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 18:14 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Doğu Alman eyaletlerinde birçok vatandaş için birleşmenin neden olumlu bir deneyim olmadığı konusunda daha geniş bir perspektife sahip olmalıyız"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin üzerinden 29 yıl geçmesine karşın halen üstesinden gelinemeyen sorunlar olduğunu ve bu sorunlara daha geniş açıdan bakmaları gerektiğini söyledi.

Merkel, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 29. yılı dolayısıyla Kiel kentinde organize edilen kutlamalara katıldı.

Burda yaptığı konuşmada Merkel, Almanya Sosyalist Birlik Partisi'nin baskı rejiminde hayatını kaybedenleri anarak, "SED rejiminde hayatını kaybedenler asla unutulmamalı. Böyle mutlu bir günde olsak da hatırlanmalı." dedi

Merkel, birleşmenin üzerinden 29 yıl geçmesine karşın halklar arasındaki ekonomik farklılıklar gibi çözüme ulaştırılamayan bazı konular bulunduğunu ifade etti.

Doğu Almanya'da komünist egemenliği sona erdiren "Barışçıl Devrimi" öven Merkel, buna karşın birçok Doğu Alman eyaletinde yaşayanların beklentilerinin halen karşılanamamış olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Merkel, bu konuda yapılan bir anket sonuçlarına göre, Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde yaşayanların çoğunluğunun kendilerini ikinci sınıf vatandaş gibi hissettiğini dile getirdi.

Kendisinin de eski Doğu Almanya'da yetiştiğini hatırlatan Merkel, "Doğu Alman eyaletlerinde birçok vatandaş için yeniden birleşmenin neden olumlu bir deneyim olmadığı konusunda daha geniş bir perspektife sahip olmalıyız." ifadesini kullandı.

Merkel, son yirmi yılda elde edilen birçok başarıya rağmen Doğu ve Batı Almanya arasındaki bölünmüşlüğün üstesinden gelmek için çok şey yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Almanya'nın birliği statik bir durum değil, devam eden bir süreç, bütün Almanlar için sürekli bir görev." değerlendirmesinde bulundu.

Kilisede düzenlenen ayinle başlayan resmi törene Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ile eyaletlerden başbakan ve bakanlar katıldı.

- Doğu ve Batı Almanya birleşme süreci

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşı kaybeden Almanya 1949 yılında ikiye bölündü.

Demokratik Almanya Cumhuriyeti (Doğu Almanya) ve Federal Almanya Cumhuriyeti (Batı Almanya) olarak iki ülke kuruldu.

13 Ağustos 1961 yılında Berlin'de yapımına başlanan 46 kilometre uzunluğundaki duvar ile Doğu Almanya'da yaşayanların Batı'ya geçmeleri önlenmek istendi. Bu bölünmüşlük 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından sona erdi.

Doğu Almanya'da 18 Mart 1990'da yapılan ilk serbest seçimlerden sonra Doğu ve Batı Almanya arasındaki görüşmeler "Birleşme Anlaşması'' ile sonuçlandı.

3 Ekim 1990'da Doğu ve Batı Almanya'nın yeniden birleşme süreci resmen tamamlandı.

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