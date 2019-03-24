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"Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 24 saat huzur var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 23:40 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (1) - "Bugün Batman'da da Diyarbakır'da da Şırnak'ta da Hakkari'de de anneler gecenin bir yarısında çocuklarını alıp aynı şekilde komşularına ziyarete gidebiliyor. Artık 'terörist gelecek, haraç isteyecek, çocuklarıma musallat olacak' diye bir şey yok. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 24 saat huzur var" - "Son 2 yılda 3 bin 300 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne katılım 2018 yılında son 30 yılın en düşük seviyesinde oldu"

KONYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da da Diyarbakır'da da Şırnak'ta da Hakkari'de de annelerin gecenin bir yarısında çocuklarını alıp komşularına ziyarete gidebildiğini belirterek, "Artık 'terörist gelecek, haraç isteyecek, çocuklarıma musallat olacak' diye bir şey yok. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 24 saat huzur var." dedi.

Soylu, Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde, ülkenin artık eski Türkiye olmadığını söyledi.

Vatandaşlardan destek isteyen Soylu, "Huzurunuza bir tek şey için geldim; 'Efendi biziz, siz ancak iktidar olup muktedir olamazsınız' diyenlere karşı Allah'a hamdolsun iradenizle hep, iktidar da muktedir de biziz diye elif gibi dimdik durdunuz." ifadelerini kullandı.

Soylu, Türkiye'ye bir tezgah hazırlandığını dile getirerek, "On yıllardır bu memleket büyük sıkıntılardan geçti, buna hepimiz şahitiz, milletimiz de şahit. Bu ülkede başbakanlar, bakanlar asıldı. Bize 'siz bu işe karışmayın, ülkeyi siz yönetmeyin, biz bu ülkeyi idare ederiz' dediler. Bunu her on yılda bir hatırlattılar. Bize yapmadıkları kalmadı. Değerlerimize saldırdılar, kutsallarımızı küçümsemeye çalıştılar. Bizi birbirimize düşürmek için kıyafetimize müdahale ettiler. Bizi terörle terbiye etmeye çalıştılar. On yıllarca bunu yaptılar. İstedikleri tek şey ülkemizin güçlü ve kudretli olmaması. Sevinçlerimizi hep kursağımıza tıkamak istediler. Hiç durmadılar. Son 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'nin güneyine bir kama çakmak istediler"

Türkiye'yi kendi içinde sıkıştırmak isteyenler olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmak istediler. Orada Türkiye'nin güneyine bir kama çakmak istediler. Türkiye hareket edemesin diye. Ama bunu Recep Tayyip Erdoğan engelledi. Afrin'de bir terör merkezi oluşturmak istediler. Amerika oraya binlerce silah yığdı, hemen 20 kilometre ötemizde. Arzusu, onları istediği zaman bize saldırtmaktı. Hatırlarsanız biz Afrin'e girmek istediğimizde Amerika bize ses verdi, 'sakın girmeyin, karışmam' dedi. Ey Aksaraylılar, Amerika Türkiye'yi eskiden parmak salladığı günlerde zannediyor. Ama çatır çatır Afrin'e girdik mi? Girdik. İstedikleri, Irak'ın kuzeyi ile Afrin arasında bir terör koridoru oluşturarak Türkiye'nin Orta Doğu ile olan bağını koparmaktı. Yani gönül coğrafyasından, kendi havzasından ayırmak istediler. Türkiye, dünyaya bir mesaj verdi, 'Ey dünya benim coğrafyamda oyun kurmaya kalkarsan ben sana oyun kurdurtmam' dedi."

- "Son 2 yılda 3 bin 300 terörist etkisiz hale getirildi"

Soylu, 13-14 yaşındaki çocukların eline silah verilerek dağa götürüldüğünü anımsatarak, "Son 2 yılda 3 bin 300 terörist etkisiz hale getirildi. Geçen yıl tarihimizde olmayan bir iş yaptık. 13 tane kırmızı listedeki teröristi... Anladınız siz değil mi? Terör örgütüne katılım 2018 yılında son 30 yılın en düşük seviyesinde oldu. Bugün Aksaray'da anneler çocuklarını alıp komşularına ziyarete gidiyor. Bugün Batman'da da Diyarbakır'da da Şırnak'ta da Hakkari'de de anneler gecenin bir yarısında çocuklarını alıp aynı şekilde komşularına ziyarete gidebiliyor. Artık 'terörist gelecek, haraç isteyecek, çocuklarıma musallat olacak' diye bir şey yok. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 24 saat huzur var." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

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