KONYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da da Diyarbakır'da da Şırnak'ta da Hakkari'de de annelerin gecenin bir yarısında çocuklarını alıp komşularına ziyarete gidebildiğini belirterek, "Artık 'terörist gelecek, haraç isteyecek, çocuklarıma musallat olacak' diye bir şey yok. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 24 saat huzur var." dedi.

Soylu, Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde, ülkenin artık eski Türkiye olmadığını söyledi.

Vatandaşlardan destek isteyen Soylu, "Huzurunuza bir tek şey için geldim; 'Efendi biziz, siz ancak iktidar olup muktedir olamazsınız' diyenlere karşı Allah'a hamdolsun iradenizle hep, iktidar da muktedir de biziz diye elif gibi dimdik durdunuz." ifadelerini kullandı.

Soylu, Türkiye'ye bir tezgah hazırlandığını dile getirerek, "On yıllardır bu memleket büyük sıkıntılardan geçti, buna hepimiz şahitiz, milletimiz de şahit. Bu ülkede başbakanlar, bakanlar asıldı. Bize 'siz bu işe karışmayın, ülkeyi siz yönetmeyin, biz bu ülkeyi idare ederiz' dediler. Bunu her on yılda bir hatırlattılar. Bize yapmadıkları kalmadı. Değerlerimize saldırdılar, kutsallarımızı küçümsemeye çalıştılar. Bizi birbirimize düşürmek için kıyafetimize müdahale ettiler. Bizi terörle terbiye etmeye çalıştılar. On yıllarca bunu yaptılar. İstedikleri tek şey ülkemizin güçlü ve kudretli olmaması. Sevinçlerimizi hep kursağımıza tıkamak istediler. Hiç durmadılar. Son 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler." değerlendirmesinde bulundu.