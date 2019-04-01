"Doğu ve Güneydoğu insanı AK Parti'ye güç verdi"

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gerçekten Doğu'da, Güneydoğu'da yaşayan insanlarımız AK Parti'ye bu dönemde çok ciddi bir güç verdiler." dedi. Yılmaz, AK Parti Bingöl İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Seçimlerin ülkeye, millete hayırlı olması temennisinde bulunan Yılmaz, AK Parti'nin birinci parti olarak çıktığını, bunun bir başarı olduğunu söyledi. Seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesine katkısı bulunanlara teşekkür eden Yılmaz, "Genel itibarıyla baktığınızda, huzur içinde geçen bir seçim oldu. Malatya'da sadece bir acı hadise yaşandı. Bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle Malatya'daki bu acı hadiseden dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, aileleri başta olmak üzere başımız sağolsun diyorum." ifadelerini kullandı. Seçimlerin Türkiye geneli, bir de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi açısından değerlendirilebileceğine dikkati çeken Yılmaz, Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti'nin önemli oranda güç kazandığını, bazı belediyelerin el değiştirdiğinin görüldüğünü dile getirdi.

Yılmaz, şöyle konuştu: "İşte Ağrı, Bitlis ve Şırnak örneği gibi el değiştiren belediyeler söz konusu. Belediyeler değişmese bile oy oranlarında değişimler söz konusu. Bu durum tabii iyi bir analiz edilmeli. Gerçekten Doğu'da, Güneydoğu'da yaşayan insanlarımız AK Parti'ye bu dönemde çok ciddi bir güç verdiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün özellikle Kürt vatandaşlarımıza teşekkür etti. Gerçekten Doğu'da, Güneydoğu'da Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu çok iyi kavrayan halkımız gereğini yaptı ve güçlü bir destek sundu. Ben de bu vesileyle hepsine şükranlarımı sunuyorum." -"Geleceğe dönük nefis muhasebesi yapacağız" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin uluslararası ekonomik şartlarda seçime girdiğini, bütün bu farklı şartlara rağmen elde edilen oy oranının takdire şayan bir oy oranı olduğunu belirtti. Sandıktan çıkan halk iradesine saygı duyduklarını vurgulayan Cevdet Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz her zaman nefis muhasebesi yapan bir partiyiz. Oy oranlarımız ne olursa olsun mutlaka dönüp kendimize nerede eksiğimiz var nerede boşluğumuz var. Bunları sorup geleceğe dönük bir nefis muhasebesi de her seçimde olduğu gibi bu seçimde de inşallah yapacağız ve bugünden itibaren o sürecin Ankara'da genel merkezimizde başladığını ifade edebilirim. Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde mutlaka bir takım dersler çıkarıp, bu süreçlerden daha ileri nasıl gideriz daha farklı bir şekilde vatandaşımıza nasıl ulaşırız bunların yollarını yöntemlerinde arayacağız."