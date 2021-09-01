Doğu ve Güneydoğu’daki Yangınlar Yayılıyor

Geçen hafta Tunceli’de başlayan ve değişik noktalara yayılan orman yangınları hala sürüyor. Tunceli’yle birlikte Bingöl ve Bitlis’te de orman yangınları çıktı.

Tunceli’de Munzur Milli Parkı’nda 30 Ağustos günü başlayan orman yangını, hala söndürülemedi. VOA Türkçe’ye bilgi veren görgü tanıkları, yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını ancak halen tam olarak söndürülemediğini söyledi. Munzur Milli Parkı’ndaki yangına müdahale devam ederken bir yangın haberi de Alacık ve Gökçek Köyleri arasındaki Roj deresi bölgesinden geldi.

Tunceli Belediyesi de gönüllülere çağrıda bulunarak yangın söndürme çalışmalarına destek verilmesini istedi. Belediye, yangın bölgesine gitmek isteyenler için otobüs seferleri başlattı. Belediye ayrıca yangına müdahale edenler için yangın tüpü, yanmaz eldiven, ayakkabı ve elbiseyle, gaz maskesi bağışı için çağrı yaptı.

“İlk müdahale gecikti”

Bölgedeki durumu VOA Türkçe’ye değerlendiren Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yangınların yer yer kontrol altına alındığını söyledi. Maçoğlu “Hozat, Ovacık arasındaki alan kontrol altına alındı. Yer yer parlamalar olsa da yangının kendi içindeki parlamaları. Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki alanda da yangın yüzde 80-90 kontrol altında. Şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor. Bazen tutuşmalar oluyor ama büyük bölümü kontrol altında. Havadan müdahaleler dün çok etkili oldu. 350 kişilik gönüllüler ve kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları arkadaşlarımız vardı orda. Hemen hemen kontrol altına alınmak üzere ama rüzgârdan ve kuru meşe ağaçlarından kaynaklı sürüyor. Bugün muhtemelen orası da kontrol altına alınır. Şimdi de Vartinik tarafında büyük bir alanda yangın var. Arkadaşlarımız orada denetlemeleri yapacaklar, tespit edecekler, hangi alanda müdahale edeceğimizin planlamasını yapacaklar. Hava araçları birkaç kez müdahale etti. Bugün orası kontrol altına alınmazsa yarın gönüllere çağrı yapıp bölgeye gideceğiz” dedi.

Maçoğlu, yangınlara ilk günlerde müdahale edilmemesini eleştirerek her kurumun, yangına hazır olması gerektiğini söyledi. Maçoğlu “Hozat tarafında müdahalelerde bir gecikme oldu. Diğer taraflara da ikinci günden itibaren müdahale edildi ama iki günde hava desteği azdı. Dün çok etkili oldu. Yangın ilk tespit edildiği anda bölgeye müdahale edilse çok genişlemezdi. Dünyanın neresinde olursa olsun yangın çıktığı andan itibaren aynı gün müdahale edilmesi iyi olur ama çok geç oldu. Bizim de aynı anda 4-5 yere müdahale etme gücümüz yok. Bölge bölge söndürerek gelmeye çalışıyoruz. Her kurumun kendince hazırlığı oluyor. Biz daha çok karadan müdahale ettiğimiz için yer araçlarını kullanıyoruz. Belediyelerin havadan müdahale imkânı yok. Dağlık olduğu için bunlara müdahale etme ihtimalimiz yok. Ancak hava gücüyle olması gerekiyor. Belediyelerde de bu hava gücü yok, birçok bakanlığa bağlı kurumlarda bu imkanlar olsa hemen müdahale edilir. Sonuçta bu ülkenin zenginlikleri yok oluyor, insanların yaşam alanları, hayvanlar, börtü böcek yok oluyor” diye konuştu.

Maçoğlu, yangınlara duyarlılık gösterenlere de teşekkür etti.

Bingöl’de yangın

Tunceli’deki yangınlar sürerken, Bingöl’ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun bölgesinde de yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. VOA Türkçe’ye konuşan Bingöl Çevreciler Derneği Başkanı Cuma Karaaslan, yangınlara müdahalede yetersiz kalındığını söyledi. Orman yangınlarına müdahale için yatırım yapılmamasına tepki gösteren Karaaslan “Bütün ülkenin, bütün coğrafyasında çıkan yangınlarda, gerek hava araçları gerekse diğer müdahale araçlarının yetersiz olduğu ve bu alanda yatırım yapılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bizim bölgedeki yangınlarda da daha önceden de olduğu gibi hep bahane edilen bir güvenlik gerekçesi var. Güvenliğin artık söz konusu olmamasına rağmen, hala ormana bakış açısı ve ötekileştirme devam ediyor. Düşük profilli bir yaklaşım sergileniyor. Hiçbir şey önemsenmiyor. Yangın bölgelerine gidişimizi bile engellediler. Karşı duruş için sosyal medya dışında elimizde bir şey kalmadı. Yangın bölgesine giden her vatandaş, mutlaka bir katkıyla gider, üzülerek gitmiştir. Bir yerde yangın çıkıyorsa müdahalede yetersizlikte bunu yöneten erk ve oranın idarecileri sorumludur. Geçmişten gelen duyarsızlıklar, aymazlıklar bazı şeyleri önemseyip, bazılarını önemsememek ortaya çıkarmış bunu” dedi.

Bitlis’teki yangın da sürüyor

Bitlis’in Buzlupınar bölgesinde de önceki gün başlayan yangın sürüyor. Orman ve İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor. Yangının yer yer kontrol altına alındığı bildirildi.

Orman yangınlarına ilişkin dün gece bir açıklama yapan Orman Genel Müdürlüğü, Tunceli’de Munzur Milli Parkı’nda, Bingöl’ün Yayladere ilçesi Sarıtosun mevkiinde ve Bitlis’in Buzlupınar bölgelerindeki orman yangınlarına müdahalenin sürdüğünü belirtti.

Orman Genel Müdürlüğü sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlara müdahalede kullanılan ekipmanlarla ilgili şu bilgilere yer verdi; “Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Tunceli- Munzur Milli Parkı 2 helikopter, 5 Arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi, Bingöl-Yayladere

