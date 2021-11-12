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  4. Doğubayazıt Belediyesi eski başkanı Canan Korkmaz gözaltına alındı

Doğubayazıt Belediyesi eski başkanı Canan Korkmaz gözaltına alındı

12.11.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul ve Ağrı'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında yer alan Doğubayazıt Belediyesi eski Başkanı Canan Korkmaz'ın da İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Doğubayazıt Belediyesi eski başkanı Canan Korkmaz gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın farklı sayılı soruşturma dosyaları kapsamında yer alan ve PKK / KCK terör örgütüne maddi destek sağladıkları, örgüt mensuplarına milislik yaptıkları ve örgüt adına kırsal alanında faaliyet gösterdikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. İstanbul'da 6 ilçede 6 ayrı adres ile Ağrı'da 1 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dokümanlar ve dijital materyallerin ele geçirildi.

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ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI

5 şüpheli arasında yer alan Doğubayazıt Belediyesi eski Başkanı BDP'li Canan Korkmaz'ın da İstanbul'daki adresinde gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu süren 5 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA


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pkk Gözaltı Ağrı İstanbul
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