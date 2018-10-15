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Doğubayazıt Belediyesi yaban hayvanlarının 'sigortası' oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 14:21 | Son Güncelleme

KHK kapsamında görevlendirme yapılan Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesi bünyesinde kurulan bakımevlerinde 1,5 yıl içerisinde 200’den fazla yaban hayvanının tedavi ve rehabilitasyonu yapıldı

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesi bünyesinde kurulan bakımevlerinde, 1,5 yıl içerisinde 200’den fazla yaban hayvanının tedavi ve rehabilitasyonu yapıldı.

Bir buçuk yıl önce görevlendirmeyle birlikte hizmet atağına geçen Doğubayazıt Belediyesi, temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sokak ve yaban hayvanlarını korumaya yönelik projeleri de hayata geçirdi.

Kurulan sokak hayvanları geçici bakımevinin yetersiz kalmasının ardından eylül ayında hizmete sunulan yeni bakımevi ve bahçeli yaşam alanında, 1,5 yıl içerisinde 5 bin sokak hayvanı ile 200’den fazla yaban hayvanının tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonu yapıldı.

Doğubayazıt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet İldirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğubayazıt’ta doğal yaşamı destekleme birimi bulunmadığından dolayı yaban hayvanlarının da tedavi ve bakımını üstlendiklerini söyledi.

Bir buçuk yıl içerisinde yaralı veya doğal ortamında zor durumda kalmış 200’den fazla yaban hayvanını, tedavilerinin ardından tekrar doğaya bıraktıklarını anlatan İldirin, "Sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonlarını yapıyoruz. Yalnız ilçemizde doğal yaşamı destekleme birimi olmadığı için aç, yaralı veya doğal ortamında zor durumda kalmış yaban hayvanlarının da tedavisini üstleniyoruz. Bu kapsamda 1,5 yıl içerisinde 200’den fazla yaban hayvanını bakımevimizde misafir ederek tedavilerinin ardından tekrar doğaya bıraktık. Bunların içerisinde sincap, kurt, kaplumbağa, şahin, atmaca ve kartal gibi aklınıza gelebilecek tüm yırtıcı hayvanlar var." diye konuştu.

İnsanların, hayvanlara doğal yaşamlarında büyük zararlar verdiğine dikkati çeken İldirin, sokak ve yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarının korunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Doğubayazıt Belediyesi Veteriner Hekimi Mahmut Babur da Ağrı Dağı ve Tendürek Dağı eteklerinde kurulu Doğubayazıt'ın, bu özelliğinden dolayı birçok yaban hayvanı ve yırtıcı kuşa ev sahipliği yaptığını belirtti.

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