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Doğubayazıt ilk hafızını yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 22:21 | Son Güncelleme

Ağrı Doğubayazıt’ta Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretleri İlim ve İrfan Merkezinde hafızlık eğitimi gören Yusuf İslam Çoktin isimli öğrenci, aldığı eğitimler ve azimli çalışmalarının ardından hafız olmayı başardı.Doğubayazıt’ta Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretleri İlim ve İrfan Merkezinde hafızlık eğitimi görerek hafızlığını tamamlayan Yusuf İslam Çoktin isimli öğrenci, düzenlenen ödül töreninde İlçe Müftüsü Adem Özdemir tarafından ödüllendirilerek tebrik edildi.Ödül töreninde konuşma yapan Özdemir, ilçede ilk defa hafız bir öğrencinin yetiştiğini belirtti.

Ağrı Doğubayazıt’ta Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretleri İlim ve İrfan Merkezinde hafızlık eğitimi gören Yusuf İslam Çoktin isimli öğrenci, aldığı eğitimler ve azimli çalışmalarının ardından hafız olmayı başardı.
Doğubayazıt’ta Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretleri İlim ve İrfan Merkezinde hafızlık eğitimi görerek hafızlığını tamamlayan Yusuf İslam Çoktin isimli öğrenci, düzenlenen ödül töreninde İlçe Müftüsü Adem Özdemir tarafından ödüllendirilerek tebrik edildi.
Ödül töreninde konuşma yapan Özdemir, ilçede ilk defa hafız bir öğrencinin yetiştiğini belirtti. Özdemir konuşmasında, önümüzdeki yıllarda Doğubayazıt’ta hafızlık eğitiminin daha aktif ve yoğun bir şekilde yapılacağını dile getirdi.

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