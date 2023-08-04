HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doğubayazıt'ta sel felaketi! Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı

Doğubayazıt'ta sel felaketi! Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı

04.08.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak yağış, sele neden oldu. Sel nedeniyle Türkiye-İran kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Kapanan kara yolunda ulaşım, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten sağlanmaya başlandı. İşte detaylar...

Doğubayazıt'ta sel felaketi! Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı

Doğubayazıt ilçesinde bugün öğle saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle İran sınırına yakın, Elçeker, Buyuretti, ve Aşağıtavla köylerinde tarım arazileri su altında kaldı, bazı evleri su bastı. Derelerin taşması sonucu Türkiye-İran kara yolu da ulaşıma kapandı.

e9b1a694e413769bdb040bdee1c029a1

Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, sel sularının tahliyesi ve yoldaki çamurun temizlenmesi için çalışma başlattı.

66cba79c06849fb6210699d918f83477

Yapılan çalışmayla yolda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı. Sel felaketinden etkilenen vatandaşlara da gerekli yardımların yapıldığı belirtildi.

eef7c96fdf11348bfa6bc0d8b8ce9073

Öte yandan Ağrı Dağı eteklerindeki bir yerleşim alanında sürücüsüyle birlikte sel sularına kapılan otomobil, traktörle güvenlik bir alana çekildi.

8d08c1b09409fc30173ad3b376865ccb

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastane açıkladı: Sağlık durumu...Hastane açıkladı: Sağlık durumu...
Van'da bir garip olay... Peş peşe uçurumdan atladılar! 130 koyun telef olduVan'da bir garip olay... Peş peşe uçurumdan atladılar! 130 koyun telef oldu
Günlük aktif kullanıcı sayısında şaşırtan düşüş...Günlük aktif kullanıcı sayısında şaşırtan düşüş...
Anahtar Kelimeler:
sel doğubeyazıt

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.