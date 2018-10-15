Doğubayazıt’ta 3 kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)- AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, cadde üzerinde yürüyen 3 kardeşe henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda Abdulhadi Nakkuş hayatını kaybederken, kardeşleri Mustafa Nakkuş ve Abdulmecit Nakkuş yaralandı.
Olay, saat 12.45 sıralarında Doğubayazıt ilçe merkezindeki Ağrı Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Nakkuş, Abdulmecit Nakkuş ve Abdulhadi Nakkuş önlerini kesen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mustafa Nakkuş, Abdulmecit Nakkuş ve Abdulhadi Nakkuş olay yerine gelen ambulanslarla Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdulhadi Nakkuş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, iki kardeşin tedavisi ise sürüyor. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı
Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' tutuklandı!
PlayStation 4 kullananlar dikkat: Bu mesajı sakın açmayın! Anında çökertiyor
Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi
Tekirdağ'da vahşet! İplerle ağaca bağlayıp köpeğe tecavüz ettiler
ABD bu sözleri konuşuyor: Devirmemiz lazım!
En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor
Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)
Okuyucu Yorumları 0 yorum