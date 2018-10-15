Doğubayazıt’ta 3 kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)- AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, cadde üzerinde yürüyen 3 kardeşe henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda Abdulhadi Nakkuş hayatını kaybederken, kardeşleri Mustafa Nakkuş ve Abdulmecit Nakkuş yaralandı. Olay, saat 12.45 sıralarında Doğubayazıt ilçe merkezindeki Ağrı Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Nakkuş, Abdulmecit Nakkuş ve Abdulhadi Nakkuş önlerini kesen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mustafa Nakkuş, Abdulmecit Nakkuş ve Abdulhadi Nakkuş olay yerine gelen ambulanslarla Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdulhadi Nakkuş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, iki kardeşin tedavisi ise sürüyor. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.



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