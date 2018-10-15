Doğubayazıt’ta silahlı saldırı 1 ölü

Doğubayazıt Ağrı, (DHA) AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Olay bugün saat 12.45 sıralarında Doğubayazıt ilçe merkezindeki Ağrı Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Nakkuş, Abdulmecit Nakkuş ve Abdulhadi Nakkuş önlerini kesen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Mustafa Nakkuş, Abdulmecit Nakkuş ve Abdulhadi Nakkuş olay yerine gelen ambulansla Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Abdulhadi Nakkuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Olay yerinde inceleme yapan polis kaçan saldırganın da yakalanması için çalışma başlattı.
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