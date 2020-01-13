Doğucan Haspolat, Kasımpaşa'da

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 19 yaşındaki futbolcu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
(AA)
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