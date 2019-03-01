Döğücü: Sancaktepe'yi gençlerle birlikte yöneteceğiz

İSTANBUL,(DHA)- AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü 'Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programına katıldı. Programda konuşan Döğücü, "Gençlerden bir grup oluşturacağız. 'Başkan Sensin' projemizde gençlerimiz ile beraber mesai saatlerimizi geçireceğiz" dedi.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü 'Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında gençlerle bir araya geldi. Mustafa Öncel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Döğücü, gençlerle tecrübelerini paylaşarak sorularını yanıtladı.

"GÜZEL BİR SANCAKTEPE'NİN TEMİNATI OLACAĞIZ"

Döğücü, "Bu memleket için iyi ki çalışmışız diyoruz, çünkü sizleri görmek, sizlerin bu enerjisini görmek çok güzel. Sizlerle yapacağımız çalışmaları geleceğe taşınacağını görmek bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah Sancaktepe 31 Mart'tan sonra biz barışın, kardeşliğin bir arada olduğu bir kent olacak. Gençlerle, kadınlarla, çocuklarla güzel bir Sancaktepe'de yaşamanın teminatı olacağız" dedi.

"GENÇLERE ALTYAPI SAĞLAYACAĞIZ"

Gençlerle ilgili projeleri olduğunu söyleyen Döğücü, şunları söyledi: