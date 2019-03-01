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Döğücü: Sancaktepe'yi gençlerle birlikte yöneteceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 19:34 | Son Güncelleme

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü 'Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programına katıldı.

İSTANBUL,(DHA)- AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü 'Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programına katıldı. Programda konuşan Döğücü, "Gençlerden bir grup oluşturacağız. 'Başkan Sensin' projemizde gençlerimiz ile beraber mesai saatlerimizi geçireceğiz" dedi.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü 'Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında gençlerle bir araya geldi. Mustafa Öncel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Döğücü, gençlerle tecrübelerini paylaşarak sorularını yanıtladı.

"GÜZEL BİR SANCAKTEPE'NİN TEMİNATI OLACAĞIZ"

Döğücü, "Bu memleket için iyi ki çalışmışız diyoruz, çünkü sizleri görmek, sizlerin bu enerjisini görmek çok güzel. Sizlerle yapacağımız çalışmaları geleceğe taşınacağını görmek bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah Sancaktepe 31 Mart'tan sonra biz barışın, kardeşliğin bir arada olduğu bir kent olacak. Gençlerle, kadınlarla, çocuklarla güzel bir Sancaktepe'de yaşamanın teminatı olacağız" dedi.

"GENÇLERE ALTYAPI SAĞLAYACAĞIZ"

Gençlerle ilgili projeleri olduğunu söyleyen Döğücü, şunları söyledi:

Gençlik merkezlerimiz güzel kütüphanelerimiz var ama bunları çoğaltacağız çünkü bizim cıvıl cıvıl genç bir nüfusumuz var. Bu bizim için en büyük zenginliktir. Gençlerden bir grup oluşturacağız. 'Başkan Sensin' projemizde gençlerimiz ile beraber mesai saatlerimizi geçireceğiz. Başkan ve Başkan Yardımcılarının yanında yerel yönetime ilgi duyan kardeşlerimize böyle bir uygulama sunacağız. Kuluçka Merkezlerimiz olacak. Ar-Ge ve İnovasyon Merkezlerimiz olacak. Gençlerimize imkan sağlayacağız. Girişimci gençlerimize de çalışmalarını yapabilecekleri alanlar üreteceğiz. Onlar işlerini başlatacaklar, biz de altyapılarını sağlayacağız. İleride de kendi işlerinin başına geçecekler.

Katılımcıların sorularını da cevaplayan Başkan Adayı Döğücü, 'Siyasette kadın olmanın zorlukları var mı?' şeklindeki bir soruyu ise "Zor, ama en güzeli de zoru başarmak" şeklinde yanıtladı.

(GÖRÜNTÜLÜ/FOTOĞRAFLI)

Görüntü dökümü:

Genel detaylar

Başkan adayının kürsü konuşması

Öğrencilerden detaylar

Soru/cevap detay

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