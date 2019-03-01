HABER

Döğücü: Sancaktepe'yi gençlerle birlikte yöneteceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 21:51 | Son Güncelleme

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü 'Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programına katıldı.

İSTANBUL,(DHA)- AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü 'Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programına katıldı. Programda konuşan Döğücü, "Gençlerden bir grup oluşturacağız. 'Başkan Sensin' projemizde gençlerimiz ile beraber mesai saatlerimizi geçireceğiz" dedi.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü 'Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında gençlerle bir araya geldi. Mustafa Öncel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Döğücü, gençlerle tecrübelerini paylaşarak sorularını yanıtladı.

"GÜZEL BİR SANCAKTEPE'NİN TEMİNATI OLACAĞIZ"

Döğücü, "Bu memleket için iyi ki çalışmışız diyoruz, çünkü sizleri görmek, sizlerin bu enerjisini görmek çok güzel. Sizlerle yapacağımız çalışmaları geleceğe taşınacağını görmek bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah Sancaktepe 31 Mart'tan sonra biz barışın, kardeşliğin bir arada olduğu bir kent olacak. Gençlerle, kadınlarla, çocuklarla güzel bir Sancaktepe'de yaşamanın teminatı olacağız" dedi.

"GENÇLERE ALTYAPI SAĞLAYACAĞIZ"

Gençlerle ilgili projeleri olduğunu söyleyen Döğücü, şunları söyledi:

Gençlik merkezlerimiz güzel kütüphanelerimiz var ama bunları çoğaltacağız çünkü bizim cıvıl cıvıl genç bir nüfusumuz var. Bu bizim için en büyük zenginliktir. Gençlerden bir grup oluşturacağız. 'Başkan Sensin' projemizde gençlerimiz ile beraber mesai saatlerimizi geçireceğiz. Başkan ve Başkan Yardımcılarının yanında yerel yönetime ilgi duyan kardeşlerimize böyle bir uygulama sunacağız. Kuluçka Merkezlerimiz olacak. Ar-Ge ve İnovasyon Merkezlerimiz olacak. Gençlerimize imkan sağlayacağız. Girişimci gençlerimize de çalışmalarını yapabilecekleri alanlar üreteceğiz. Onlar işlerini başlatacaklar, biz de altyapılarını sağlayacağız. İleride de kendi işlerinin başına geçecekler.

Katılımcıların sorularını da cevaplayan Başkan Adayı Döğücü, 'Siyasette kadın olmanın zorlukları var mı?' şeklindeki bir soruyu ise "Zor, ama en güzeli de zoru başarmak" şeklinde yanıtladı.

Tüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldularTüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular
Erdoğan: 150 kilovatsaat elektrik tüketim desteğini vermeye başlıyoruz (4)Erdoğan: 150 kilovatsaat elektrik tüketim desteğini vermeye başlıyoruz (4)
Akılalmaz olay! Tartıştığı kişiyi...Akılalmaz olay! Tartıştığı kişiyi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Açıklama geldi! 1 Aralık'tan önce yapana ceza yok

Açıklama geldi! 1 Aralık'tan önce yapana ceza yok

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Yine yaptı yapacağını! 35 yıl önceki görüntüsünü buldu

Yine yaptı yapacağını! 35 yıl önceki görüntüsünü buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ardahan'a müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ardahan'a müjde

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! Küfür ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi öldürdü

Akılalmaz olay! Tartıştığı kişiyi...

Kadıköy vahşetinin faili her şeyi anlattı! Kan donduran sözler

Kadıköy vahşetinin faili her şeyi anlattı! Kan donduran sözler

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

Kadıköy vahşetinde yeni gelişme!

Kadıköy vahşetinde yeni gelişme!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Bursa'da Uludağ yolunda otobüs devrildi! Yaralılar var

Bursa'da Uludağ yolunda otobüs devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.