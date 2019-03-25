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Doğuda 135 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Kar yağışı nedeniyle Erzurum, Kars ve Ağrı'da 135 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor - Kars'ta Cumaçay-Kağızman kara yolunun Ağrı bölümü kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars ve Ağrı'da 135 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede aralıklarla süren kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kent merkezlerine uzak mahalle ve köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da kar yağışı sonrası 79 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Kars

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Digor'da 3, Sarıkamış'ta 6 ve Susuz'da 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

- Ağrı

Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı sonrası 39 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Yağış nedeniyle kapanan yolların açılması amacıyla tam donanımlı 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekibin görev yaptığı kaydedildi.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise Cumaçay-Kağızman kara yolunun Ağrı bölümünün yağış ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Kara yolunu tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlatıldığına yer verilen açıklamada, ekiplerin sorumluluk alanındaki diğer yollarda da temizleme, tuzlama ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

Yağış sonrası Ağrı Belediyesi ekipleri de dün başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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