HABER

Doğu'da 172 "acemi kasap" hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 13:57 | Son Güncelleme

Erzurum, Iğdır, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan'da 172 kişi, kurban keserken yaralandı

Besiciliğin yaygın yapıldığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 172 "acemi kasap", hastanelere müracaat etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim işleminin başlamasıyla Erzurum'da, Palandöken Devlet Hastanesi, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servislerinde yoğunluk oluştu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 50 "acemi kasap", ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Kurban kesiminde vücudunun çeşitli yerlerinden Iğdır'da 18, Kars'ta 40, Erzincan'da 27, Ağrı'da 25, Ardahan'da ise 12 kişi, hastanede ayakta tedavi edildi.

- Boynuz darbelerine maruz kaldı

Erzurum'daki Muratpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde kurban kesmek isteyen Naci Bingöl (55), büyükbaş hayvanı yere yatırmak istediği sırada ayaklarına bağladığı ipin çözülmesi sonucu boynuz darbelerine maruz kaldı.

Aile fertlerinin 112 Acil Servis'e haber vermesi üzerine gelen ekipler, yaralı Bingöl'ü sedyeyle ambulansa taşıdı.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bingöl'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kars'ta da kurban kesimi sırasında bir kişi, yıkmak istediği boğanın altında kalarak ağır yaralandı.

Kent merkezinde kurban kesimi yapmak isteyen Günal Erdemir, yakınlarıyla, aldıkları boğayı kesim işlemi için devirmeye çalıştı.

Boğanın altında kalan ve ağır yaralanan Erdemir, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erdemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Çekmeköy'de boğa ve sahibi dereye düştüÇekmeköy'de boğa ve sahibi dereye düştü
Kurban Bayramı kutlanıyorKurban Bayramı kutlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
acemi kasap hastane kurban tedavi

En Çok Okunan Haberler

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Keçi 3'üncü kattan adamın üzerine düştü!

Keçi 3'üncü kattan adamın üzerine düştü!

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika! S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı

Son dakika! S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

Eşine 'Hişttt' diye seslenen yandı!

Eşine 'Hişttt' diye seslenen yandı!

Adnan Oktar milyon dolarlarla oynuyormuş!

Adnan Oktar milyon dolarlarla oynuyormuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.