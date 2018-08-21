Besiciliğin yaygın yapıldığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 172 "acemi kasap", hastanelere müracaat etti.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim işleminin başlamasıyla Erzurum'da, Palandöken Devlet Hastanesi, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servislerinde yoğunluk oluştu.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 50 "acemi kasap", ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.
Kurban kesiminde vücudunun çeşitli yerlerinden Iğdır'da 18, Kars'ta 40, Erzincan'da 27, Ağrı'da 25, Ardahan'da ise 12 kişi, hastanede ayakta tedavi edildi.
- Boynuz darbelerine maruz kaldı
Erzurum'daki Muratpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde kurban kesmek isteyen Naci Bingöl (55), büyükbaş hayvanı yere yatırmak istediği sırada ayaklarına bağladığı ipin çözülmesi sonucu boynuz darbelerine maruz kaldı.
Aile fertlerinin 112 Acil Servis'e haber vermesi üzerine gelen ekipler, yaralı Bingöl'ü sedyeyle ambulansa taşıdı.
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bingöl'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kars'ta da kurban kesimi sırasında bir kişi, yıkmak istediği boğanın altında kalarak ağır yaralandı.
Kent merkezinde kurban kesimi yapmak isteyen Günal Erdemir, yakınlarıyla, aldıkları boğayı kesim işlemi için devirmeye çalıştı.
Boğanın altında kalan ve ağır yaralanan Erdemir, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Erdemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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