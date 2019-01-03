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Doğu'da 175 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 11:39 | Son Güncelleme

Kar ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Tunceli ile Iğdır'da 175 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ile tipi nedeniyle 4 ildeki 175 mahalle ve köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu, süs havuzları ise buz tuttu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 27 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Erzincan

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 74 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 5, İliç'de 10, Kemah'da 2, Kemaliye'de 22, Otlukbeli'de 2, Refahiye'de 25 ve Tercan'da 8 olmak üzere toplam 74 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Çalışmaların 14 ekip, 9 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 8 kepçe ve kar makineleri ile söz konusu yolları açmak için sürdürüldüğü bildirildi.

- Tunceli

Tunceli'de aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 83 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Müdürlüğüne bağlı 6 ekip karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Ekiplerin çalışmasını yüksek kesimlerde yer yer meydana gelen tipi ve sis olumsuz etkiliyor.

- Iğdır

Iğdır'da da kar yağışı sebebiyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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Erzurum ığdır kapalı yol kar kış tipi Tunceli ulaşım

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