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Doğu'da 238 "acemi kasap" soluğu hastanede aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 13:14 | Son Güncelleme

Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da 238 kişi, kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurdu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 238 "acemi kasap", hastanelere müracaat etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim işleminin başlamasıyla Erzurum'da, Palandöken Devlet, Bölge Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerinin acil servislerinde yoğunluk oluştu.

Erzurum'da kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 75 vatandaş, hastanelerde ayakta tedavi edildi.

Yaralanan vatandaşlardan Osman Y, "Hayvanı kesmek için yere yatırdığımızda kalkmaya çalıştı. İkinci kez hayvanı yatırmaya çalıştığımızda sol el parmaklarım hayvanın boyunuzu ile ipin arasına sıkıştı. 3 yerde kırık var. Durumu benden kötü olanlar da var. Parmaklarını kesenler var. Allah herkese şifa versin." dedi.

Vatandaşlardan Adem Kırkkeseli de kurban kesmek isterken yaralandığını ifade ederek, "Hayvan çok büyüktü. Yere yatırmak istediğim hayvan, mücadele sonrası üzerime düşünce ayağım kırıldı. Hayvan yaklaşık 1 tondu." diye konuştu.

Kars'ta 80, Ağrı'da 35, Erzincan'da 26, Ardahan'da 15, Iğdır'da 7 kişi de kurban kesimi sırasında yaralanarak hastanelere başvurdu.

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