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Doğu'da 3 il için sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 15:34 | Son Güncelleme

Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesindeki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum, Kars ve Ardahan'ın çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 21, Tunceli'de 17, Erzincan'da 15, Ağrı'da 13, Erzurum'da 11, Kars ve Ardahan'da 10 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 36, Erzincan'da 34, Iğdır'da 31, Ağrı'da 30, Erzurum'da 27, Kars'ta 25 ve Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu sağanak yağış

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