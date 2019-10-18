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Doğu'da 3 ilde sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 10:05 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve zaman zaman çok bulutlu olması beklenen bölgede, Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da 10, Erzurum'da 7, Iğdır'da 6, Ağrı'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Iğdır'da 25, Erzincan'da 23, Ağrı'da 22, Kars'ta 21, Erzurum ve Ardahan'da 20 derece olması öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın ise güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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Doğu hava durumu sağanak yağış

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