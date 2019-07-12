Doğu'da 4 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı bulutlu olması, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Erzurum ile Ağrı'da güney ve güneybatıdan kuvvetlice (40-60 kilometre/saat) eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 9, Ağrı ile Ardahan'da 11, Erzurum'da 14, Erzincan'da 17 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 37, Erzincan ve Ağrı'da 30, Erzurum ile Kars'ta 27 ve Ardahan'da 22 derece olacağı tahmin ediliyor.

