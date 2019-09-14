HABER

Doğu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 13:21 | Son Güncelleme

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenen bölgede öğleden sonra, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 3, Ağrı'da 5, Erzurum'da 6, Iğdır'da 10, Erzincan ve Tunceli'de 14 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Tunceli'de 31, Erzincan'da 29, Iğdır'da 26, Ağrı'da 24, Erzurum'da 23, Ardahan'da 21, Kars'ta 20 derece olacak.

Olay adam The Sun'a haber olduOlay adam The Sun'a haber oldu
Şişli'de iş merkezinde yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye kurtardıŞişli'de iş merkezinde yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Motor sırtında dünya evine girdilerMotor sırtında dünya evine girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Ardahan Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum gök gürültüsü Kars sağanak yağış

En Çok Okunan Haberler

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

Şişli'de iş merkezinde korkutan yangın

İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

İntihar eden kadının eşi konuştu: Benimle ilgili bir problemi yoktu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Yer: Esenyurt... Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.