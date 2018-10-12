Doğu'da 4 ilde sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın sabah saatlerinde az bulutlu ile açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenen bölgede, öğle saatlerinden sonra akşama kadar Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 11, Iğdır'da 10, Erzincan, Ağrı ve Erzurum'da 6, Kars'ta 3, Ardahan'da 1 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Tunceli ve Erzincan'da 25, Iğdır'da 23, Ağrı'da 21, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 18 derece olacak.
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