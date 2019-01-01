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Doğuda 453 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 12:48 | Son Güncelleme

Kar ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı ve Kars'ta 453 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı - Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin kapalı yolları açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 ildeki 453 mahalle ve köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu, süs havuzları buz tuttu. 27 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde 28 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Erzincan

Erzincan'da zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı nedeniyle 256 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan merkezde 10, ilçelerden Çayırlı'da 25, İliç'de 30, Kemah'ta 30, Kemaliye'de 52, Otlukbeli'de 7, Refahiye'de 50, Tercan'da 40, Üzümlü'de 12 olmak üzere toplam 256 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapalı yolları açmak için 9 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 8 kepçe ve kar makineleri ile çalışmalar sürüyor.

- Tunceli

Tunceli'de kent genelinde perşembe gününden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 152 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 8 ekip, grup köy yolları, taşımalı eğitim yapılan yollar ve güvenlik yolları öncelikli olmak üzere karla mücadele çalışmasını aralıksız yürütüyor.

Ekiplerin çalışmasını, yer yer görülen tipinin ve sisin olumsuz etkilediği öğrenildi.

Karayolları 86. Şube Şefliğinden edinilen bilgiye göre, ekipler Tunceli-Ovacık ve Tunceli Pülümür bağlantılı Erzincan kara yolunda aralıksız kontrollerini sürdürüyor.

Yetkililer yer yer buzlanmanın meydana geldiği bu yollarda sürücülere trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

- Ağrı

Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Dün itibariyle 51 köy yolundan 49'unun ulaşıma açıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin kapalı köy yollarını açabilmek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise sorumluluk alanında bulunan yolların trafiğe açık olduğu, ancak yağış nedeniyle ekiplerin temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

- Kars

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 köy ile ulaşım yapılamıyor.

Kentte dün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde bazı köy yolları ulaşıma açıldı.

Kar yağışı nedeniyle merkezde 4, Arpaçay'da 10, Sarıkamış'ta ise 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye, halı ve brandayla kapattı.

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