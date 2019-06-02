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Doğu'da 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 10:21 | Son Güncelleme

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Tahmine göre, sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 6, Ardahan'da 8, Ağrı'da 9, Erzurum'da 10, Iğdır'da 15, Tunceli'de 16 ve Erzincan'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır ve Tunceli'de 34, Erzincan'da 32, Ağrı'da 27, Kars'ta 26, Erzurum ve Ardahan'da 25 derece olacak.

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Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu sağanak yağmur

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