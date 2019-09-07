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Doğu'da 5 il için sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 12:07 | Son Güncelleme

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık Tunceli'de 32, Erzincan'da 31, Iğdır'da 30, Ağrı'da 30, Erzurum'da 26, Kars'ta 25, Ardahan'da 23 derece olacak.

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Ardahan Erzurum gök gürültülü sağanak Kars Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü

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