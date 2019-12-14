HABER

Doğu'da 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 10:38 | Son Güncelleme

Erzurum ve Erzincan'da karla karışık yağmur, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da ise kar etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum ve Erzincan'da karla karışık yağmur, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da ise kar etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneydoğudan hafif kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Kars'ta 5, Ağrı'da 1, Erzurum'da 2 ve Erzincan'da 1, Iğdır'da 2 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkları Iğdır'da 7, Erzincan'da 6, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 3, Ardahan'da ise 2 derece olması bekleniyor.

Bölgede buzlanma, don, sis ve pus oluşumlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Son yağışlarla birlikte kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 51, Ergan'da ise 10 santimetre ölçüldü.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Genç kadını dövüp, araçtan attıGenç kadını dövüp, araçtan attı
Hatay yoğun sis altındaHatay yoğun sis altında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bekleniyor Doğu Erzurum kar yağışı karla karışık yağmur

En Çok Okunan Haberler

Temsa'dan haciz açıklaması

Temsa'dan haciz açıklaması

Tansiyon bir anda yükseldi! Meclis'te 'tek adam' gerginliği

Tansiyon bir anda yükseldi! Meclis'te 'tek adam' gerginliği

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Tarsus'ta 500 iş yerinin bulunduğu sebze ve meyve halinde yangın

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İstanbul'da otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı

İstanbul'da otomobil alt geçide düştü!

6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına 'Kermes' operasyonu: 7 gözaltı

6 ilde eş zamanlı 'Kermes' operasyonu!

Adana'da asayiş uygulamasında aranan 42 kişi yakalandı

Aranan 42 kişi yakalandı!

Tokat’ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Tokat’ta gıda zehirlenmesi: 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.