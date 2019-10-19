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Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Erzincan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, havanın parçalı ve zaman zaman çok bulutlu olması beklenen bölgede, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da 10, Iğdır'da 8, Erzurum'da 7, Ağrı'da 6, Ardahan'da 4 ve Kars'ta 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Iğdır ve Erzincan'da 23, Ağrı'da 20, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 19 derece olması öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu sağanak

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