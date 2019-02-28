Doğu'da bahar beklenirken kar geldi, okullar tatil edildi, yollar kapandı (2)

Salih TEKİN- Bedir ALTUNOK- Suat DENİZ/ERZURUM, KARS, IĞDIR, (DHA)- DOĞU Anadolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 1552 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Havaya ve suya cemre düşmesinin ardından havaların ısınmasını bekleyen bölge halkı, yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı. ​​Doğu Anadolu'da baharı beklenirken, kar geldi. Baharın müjdecisi olarak bilinen ilk cemrenin 19 Şubat'ta havaya, 26 Şubat'ta da suya düşmesinin ardından havaların ısınmasını bekleyenler, bastıran kar yağışıyla şaşkınlık yaşadı. Dünden beri aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün şiddetini artırdı. Kar yağışı, bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Erzurum'da 777, Ağrı'da 351, Muş'ta 162, Erzincan'da 160, Iğdır'da 52, Kars'ta ise 50 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Erzurum- Bayburt karayolundaki Kop Dağı geçidinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Karla mücadele ekiplerinin yolların açılması için yürüttüğü çalışmaların sürdüğü belirtildi. OKULLAR TATİL EDİLDİ Erzurum kent merkezinde kar kalınlığı 38 santimetreye çıktı. Şehir içi ulaşımın da olumsuz etkilendiği kentte, buzlanma nedeniyle çok sayıda kaza oldu. Erzurum'un Horosan ilçesinde kaymakamlık kararıyla okullar tatil edildi, taşımalı sistemle okula giden öğrencilerin de bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Kars Valiliği de yağış nedeniyle il genelinde okullarda eğitime bugün öğleden sonra ara verildiğini duyurdu. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerin de izinli sayılacağı bildirildi. Iğdır'ın Tuzluca ilçesi ile Kervansaray bölgesinde bulunan Kızılkale, Pınarbaşı, Taşlıca, Harmandöven, Güngörmez, Asma, Kuçe Mezrası, Mezra , Aliköçek, Alibeyköy ve Karaçomak köylerinde de okulların tatil edildiği belirtildi. AĞRI’DA KAR KALINLIĞI 58 SANTİME ULAŞTI Sarıkamış Kayak Merkezi'n 104, Palandöken Kayak Merkezi'nde 96, Muş Kayak Merkezi'nde 57, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 29 santimetre olarak belirlendi. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre kent Ağrı kent merkezinde kar kalınlığı 58, Muş'ta 48, Erzurum'da 38, Ardahan'da 15, Kars'ta 10, Iğdır'da ise 2 santimetre oldu. KUŞLAR PENCERELERE SIĞINDI Ağrı'da etkili olan kar yağışı yaban hayatı olumsuz etkiledi. Kuşlar, aniden bastıran kardan korunmak için evlerin pencerelerine sığınmaya çalıştı. Apartmanın korkuluk demirlerinin arasına, pencere kenarlarına konan kuşlar yağışın geçmesini bekledi.

