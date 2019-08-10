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Doğu'da bayram trafiğine sıkı denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 16:47 | Son Güncelleme

Erzurum Erzincan ve Ardahan'da kurban bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı kara yollarında polis ve jandarma ekipleri tarafından tedbir alınıyor

ERZURUM/ERZİNCAN/ Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da, Kurban Bayramı dolayısıyla araç trafiğinin yoğunluk kazandığı kara yollarında polis ve jandarma ekiplerince denetim yapılıyor.

Erzurum'da Vali Okay Memiş, bayram dolayısıyla denetimlerin yoğunlaştığı Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktasında polis ve jandarma görevlilerine eşlik etti.

Sürücülere broşür dağıtıp şeker ikramında bulunan Memiş, trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek vererek sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Okay Memiş, yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak amacıyla kontrollere katıldıklarını belirtti.

Tünel, köprü, duble yol yatırımlarıyla ulaşımın daha da kolaylaştığını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Ulaşım imkanı artmasına rağmen maalesef araçlar daha hızlı gitmeye başladı ve kazalar çok da azalmadı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu öncülüğünde her yıl bu konuya dikkat çekiyoruz. Geçtiğimiz yıl 'Kırmızı Düdük' kampanyası vardı, bu yıl 'Kemerin Ses Getirsin" kampanyası ile yolcuların emniyet kemeri takması konusunda bir farkındalık oluşturduk. Kontrollerimizde maksadımız vatandaşları cezalandırmak değil."

Memiş, bayramı acı ve kedere dönüştürmemek için her türlü tedbirin alındığını, kent genelinde bin 500 emniyet ve jandarma görevlisinin bayram süresince görev yapacağını bildirdi.

- Erzincan

Erzincan'da Vali Vekili Mehmet Şerif Olçaş, polis ve jandarma ekiplerince Erzincan-Erzurum kara yolundaki denetimlere katıldı.

Durdurulan araç sürücülerine trafik kurallarıyla ilgili uyarıcı bilgilerin yer aldığı broşürlerin dağıtıldığı uygulamaya katılan Olçaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik yoğunluğunun arttığı noktalara ziyarette bulunduğunu söyledi.

Vatandaşların gidecekleri yere sağ salim ulaşabilmeleri için hem trafik ekiplerinin denetiminin hem de sürücülerin trafik kurallarına azami hassasiyet göstermesinin önemli olduğunu dile getiren Olçaş, "Ülkemiz genelinde olduğu gibi Erzincan'da da bayram süresince tedbirler eksiksiz olarak alınmıştır. Tüm ekiplerimiz bayram tatili boyunca sahadaki denetimlerini aralıksız sürdürecektir." diye konuştu.

- Ardahan

Ardahan'ın Göle ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde jandarma ve polis ekiplerince trafik denetimi yapılıyor.

Göle-Erzurum, Göle-Ardahan ve Göle-Kars kara yolu girişlerinde uygulama noktası oluşturan ekipler, sürücülerden dikkatli olmalarını, hız sınırlamasına uymalarını ve emniyet kemeri takmalarını istedi.

Ekiplerin uygulama ve trafik denetimlerini bayram boyunca sürdüreceği bildirildi.

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Ardahan'da trafik denetimi

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