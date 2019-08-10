Doğu'da bayram trafiğine sıkı denetim

ERZURUM/ERZİNCAN/ Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da, Kurban Bayramı dolayısıyla araç trafiğinin yoğunluk kazandığı kara yollarında polis ve jandarma ekiplerince denetim yapılıyor.

Erzurum'da Vali Okay Memiş, bayram dolayısıyla denetimlerin yoğunlaştığı Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktasında polis ve jandarma görevlilerine eşlik etti.

Sürücülere broşür dağıtıp şeker ikramında bulunan Memiş, trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek vererek sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Okay Memiş, yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak amacıyla kontrollere katıldıklarını belirtti.

Tünel, köprü, duble yol yatırımlarıyla ulaşımın daha da kolaylaştığını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Ulaşım imkanı artmasına rağmen maalesef araçlar daha hızlı gitmeye başladı ve kazalar çok da azalmadı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu öncülüğünde her yıl bu konuya dikkat çekiyoruz. Geçtiğimiz yıl 'Kırmızı Düdük' kampanyası vardı, bu yıl 'Kemerin Ses Getirsin" kampanyası ile yolcuların emniyet kemeri takması konusunda bir farkındalık oluşturduk. Kontrollerimizde maksadımız vatandaşları cezalandırmak değil."