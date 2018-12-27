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Doğu'da bin 519 köy kar hapsinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 11:47 | Son Güncelleme

DOĞU Anadolu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle bölgede bin 519 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi.

Doğu'da bin 519 köy kar hapsinde

Salih TEKİN- Alper TURGUT/ERZURUM, POSOF (Ardahan) (DHA)- DOĞU Anadolu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle bölgede bin 519 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Zaman zaman tipinin de etkili olduğu Erzurum'un Karayazı ilçesi ile Muş'un Malazgirt ilçesini bağlayan karayolunda ulaşım güçlükle sağlandı. Tipi ve buzlanma sebebiyle çok sayıda araç yoldan çıktı. Yoğun kar yağışı gece saatlerinden itibaren başta Erzurum olmak üzere, Erzincan, Muş ve Kars'ta etkili oldu. Erzurum'da bin 19, Erzincan'da 283, Muş'ta 119, Kars'ta 54 ve Ağrı'da 44 olmak üzere toplam bin 519 köyün yolu kesildi. Tipi ve kar yağışı sebebiyle Erzurum'un Karayazı ilçesi ile Muş'un Malazgirt ilçesini bağlayan karayolunda ulaşım güçlükle yapılıyor. Görüş mesafesinin yer yer 15-20 metreye kadar düştüğü karayolunda çok sayıda araç kayarak yoldan çıktı. Karayolları ekipleri gün boyunca yolda ulaşımın yapılması için çalışma yaptı. İş makineleri tipinin biriktirdiği karları temizledi.
KAYAN TIR'LAR YOL KAPATTI
Ardahan'ın Posof ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ardından ulaşımda aksamalar meydana geliyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santime ulaşırken, yüksek kesimlerde 50 santimi bulduğu kaydedildi. Bölgede etkili olan kar yağışı ardından karayolları ekiplerince, görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşen Ardahan-Şavşat Karayolu Sahara Geçidi ile Posof-Damal Karayolu Ilgar Dağı Geçidi'nde ağır tonajlı araçların kayarak yolu kapatmaması amacıyla geçişlerine izin verilmediği bildirildi.
ERZURUM'DA CADDE VE SOKAKLAR TEMİZLENİYOR
Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da başta büyükşehir belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerine ait ekipler cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı. Belediye ekipleri, kentin önemli tarihi mekanları Yakutiye Medresesi ve Lalapaşa Camii'nin önünü iş makineleriyle kardan temizledi. Yağış sebebiyle Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 63 santimetreyi geçti.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışıyla birlikte bölgede hava sıcaklıklarında önemli azalmalar gözlenecek. 5 ile 10 derece arasında soğuyacak bölgede kar yağışı Cuma günü aralıklarla devam edecek. Cumartesi çok bulutlu bir havanın hakim olacağı bölgede kar yağışı Pazar ve Pazartesi günleri de devam edecek.

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Doğu'da bin 519 köy kar hapsindeDoğu'da bin 519 köy kar hapsindeDoğu'da bin 519 köy kar hapsindeDoğu'da bin 519 köy kar hapsinde

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