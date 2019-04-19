Doğu'da bir günde 4 mevsim

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Ardahan'da aynı gün içinde aralıklarla etkili olan sağanak, karla karışık yağmur, kar yağışı ve tipi ile güneşli hava vatandaşlarda şaşkınlık yarattı.
Yurtta kara kışın en sert ve çetin geçtiği bölgede, ilkbahar mevsiminin ikinci ayı olan nisanın ortasında aynı gün içinde sağanak, karla karışık yağmur, kar yağışı ve tipi ile güneşli hava yaşandı.
Bir günde 4 mevsimin görüldüğü bölgedeki illerden Erzurum'da, sabah saatlerinden itibaren aralıklı olarak etkili yağmur, gün içinde bazen güneşli havaya dönüştü. Zaman zaman bulutlu bir havanın yaşandığı kentte akşam saatlerine doğru yeniden başlayan yağmur bir süre sonra yerini doluya bıraktı.
Kent merkezi kısa sürede beyaza bürüyen dolu sonrası ise kar yağışının etkili olduğu kentte olumsuz hava koşulları yüzünden sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle aniden bastıran dolu da yayalara zor anlar yaşattı.
Vatandaşlardan Beşir Önder, Mardin'in Nusaybin ilçesinden Erzurum'a geldiğini belirterek, "Mardin'de güneş vardı, burada bayağı kar gördük. Böyle bir şeye denk gelmedim. 25 dereceden geldik, sıfır dereceye düştük." dedi.
- Ağrı
Ağrı'da da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğle saatlerinde yerini kara bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran ve yüksek kesimleri beyaza bürüyen yağış, il merkezi başta olmak üzere kırsalda yaşamı olumsuz etkiledi. Şehirde bir süre sonra karla karışık yağmur şeklinde süren yağış daha sonra kara dönüştü.
Nisan ayında kar yağışı sürprizi ile karşılaşan Ağrılılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlardan Yusuf Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güneşli günlerin bir türlü gelmediğini söyledi.
Kentte havaların soğuk olduğunu dile getiren Özer, "Kar bitmek bilmedi. Batıdaki insanlar denize giriyor, biz de burada soğukla mücadele ediyoruz." diye konuştu.
Nihat Paliğan sabah güneşli olan havanın öğleden sonra kara dönüştüğünü belirterek, "Bahar geldi, ama Ağrı'nın normal durumu böyle. Halen kar yağıyor. Batıda çiçekler açmış, her yer yeşillik olmuş, maalesef biz de hava böyle yağışlı geçiyor." diye konuştu.
- Ardahan
Ardahan'da gün boyunca etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini doluya, ardından kar yağışına bıraktı. İlerleyen saatlerde ise havanın da soğumasıyla kar etkisini attırdı. Yarım saatte yoğunlaşan ve lapa lapa yağan kar, etrafı beyaz örtü ile kapladı.
Kent merkezinde etkisini sürdüren kar yağışı, yükseklerde ise tipiye dönüştü. Baharda yağan kar, cadde ve sokaklarda bu duruma hazırlıksız yakalanan vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.
- Tunceli
Güneşli havanın hakim olduğu Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ilkbaharın etkisini hissettirdiği Köseler köyündeki kardelen ve nergis çiçekleri görsel şölen sundu.
Yurtta kış mevsiminin en zor ve çetin geçtiği yörelerden olan ve kar kalınlığının 3 metreyi aştığı Ovacık ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta yer alan ve Munzur Dağı'nın eteğinde bulunan Köseler köyünde, ilkbaharla doğal güzellikler ortaya çıktı.
Küçükbaş ile büyükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı köyde, kar erimeye başlayınca tarlalar ile meralardaki kardelen ve nergis çiçekleri açtı. Temiz havası, doğal kaynak suları ve yemyeşil doğası ile doğa tutkunlarınca günübirlik ziyaret edilen köydeki çiçekler, ayrı bir güzellik sunuyor.
Köy sakinlerinden Gültaze Dinlergüler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Ovacık'ta kış aylarının zor geçtiğini söyledi.
İlçede ilkbaharın güzelliklerinin diğer yaşam alanlarına göre daha sıcak olması sebebiyle ilk önce kendi köylerinde yaşandığını belirten Dinlergüler, "Munzur Dağı'nın yamacındaki köyümüzün her tarafı yeşillenmeye başladı, çiçekler açtı. Köyümüz güneye baktığı için güneş ışınları daha dik açıyla geliyor. Buradaki karlar diğer köylere göre daha hızlı eriyor. İlçemizde halen birçok köyde kış yaşanmaya devam ediyor. Bu aylarda köyümüz çok güzel oluyor." dedi.
- Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Tunceli, Ağrı ve Ardahan'da ilkbaharın yaşandığı şu günlerde aynı gün içinde aralıklarla etkili olan sağanak, karla karışık yağmur, kar yağışı ve tipi ile güneşli hava meydana geldi - Erzurum'a gelen Mardinli Beşir Ö
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