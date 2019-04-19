Doğu'da bir günde 4 mevsim

Vatandaşlardan Beşir Önder, Mardin'in Nusaybin ilçesinden Erzurum'a geldiğini belirterek, "Mardin'de güneş vardı, burada bayağı kar gördük. Böyle bir şeye denk gelmedim. 25 dereceden geldik, sıfır dereceye düştük." dedi.

Kent merkezi kısa sürede beyaza bürüyen dolu sonrası ise kar yağışının etkili olduğu kentte olumsuz hava koşulları yüzünden sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle aniden bastıran dolu da yayalara zor anlar yaşattı.

Bir günde 4 mevsimin görüldüğü bölgedeki illerden Erzurum'da, sabah saatlerinden itibaren aralıklı olarak etkili yağmur, gün içinde bazen güneşli havaya dönüştü. Zaman zaman bulutlu bir havanın yaşandığı kentte akşam saatlerine doğru yeniden başlayan yağmur bir süre sonra yerini doluya bıraktı.

Yurtta kara kışın en sert ve çetin geçtiği bölgede, ilkbahar mevsiminin ikinci ayı olan nisanın ortasında aynı gün içinde sağanak, karla karışık yağmur, kar yağışı ve tipi ile güneşli hava yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Ardahan'da aynı gün içinde aralıklarla etkili olan sağanak, karla karışık yağmur, kar yağışı ve tipi ile güneşli hava vatandaşlarda şaşkınlık yarattı.

- Ağrı

Ağrı'da da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğle saatlerinde yerini kara bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran ve yüksek kesimleri beyaza bürüyen yağış, il merkezi başta olmak üzere kırsalda yaşamı olumsuz etkiledi. Şehirde bir süre sonra karla karışık yağmur şeklinde süren yağış daha sonra kara dönüştü.

Nisan ayında kar yağışı sürprizi ile karşılaşan Ağrılılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlardan Yusuf Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güneşli günlerin bir türlü gelmediğini söyledi.

Kentte havaların soğuk olduğunu dile getiren Özer, "Kar bitmek bilmedi. Batıdaki insanlar denize giriyor, biz de burada soğukla mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Nihat Paliğan sabah güneşli olan havanın öğleden sonra kara dönüştüğünü belirterek, "Bahar geldi, ama Ağrı'nın normal durumu böyle. Halen kar yağıyor. Batıda çiçekler açmış, her yer yeşillik olmuş, maalesef biz de hava böyle yağışlı geçiyor." diye konuştu.

- Ardahan

Ardahan'da gün boyunca etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini doluya, ardından kar yağışına bıraktı. İlerleyen saatlerde ise havanın da soğumasıyla kar etkisini attırdı. Yarım saatte yoğunlaşan ve lapa lapa yağan kar, etrafı beyaz örtü ile kapladı.