Doğu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı kar yağışı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyli yönlerde hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere Van'da 6, Bitlis'te 2, Muş'ta 5 ve Hakkari'de 9 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 4. Bitlis'te 1, Muş'ta 1 ve Hakkari'de sıfırın altında 2 derece olacak.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu, öğlen saatlerinde batısı kar yağışlı olacak. Rüzgar güney ve güneybatıdan, güneydoğudan 3- 5 kuvvetinde esecek.

Van, Muş, Hakkari ile Bitlis'te buzlanma, don ve çığ beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

