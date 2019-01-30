Doğu'da buzlanma ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi dolayısıyla buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzincan ve çevresinde karla karışık yağmur ile kar yağışının etkili olacağı bölgede, buzlanma ve don ile yer yer pus bekleniyor.

Rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Iğdır'da 3, Erzurum'da 11, Ağrı'da 15, Kars ve Ardahan'da 17 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır ve Erzincan'da 7, Erzurum'da 2, Ardahan'da 1, Kars ve Ağrı'da 0 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Kars'ta 5, Ardahan'da 14, Erzurum'da 15, Ağrı'da 19, kayak merkezlerinden Sarıkamış'ta 79, Ergan'da 86, Palandöken'de 98 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don olayı beklenmesi, gün içinde de çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.

