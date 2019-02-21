Doğuda buzlanma ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görülecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Van'da 6, Bitlis'te 13, Muş ve Hakkari'de 10 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı Van'da 4, Hakkari'de 1, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 2 ve Bitlis'te 3 derece olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli olacak, sabah saatlerinde rüzgar kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları da istendi.

