HABER

Doğuda buzlanma ve çığ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:14 | Son Güncelleme

Meteoroloji, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ile çığ uyarısında bulundu

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görülecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Van'da 6, Bitlis'te 13, Muş ve Hakkari'de 10 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı Van'da 4, Hakkari'de 1, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 2 ve Bitlis'te 3 derece olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli olacak, sabah saatlerinde rüzgar kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları da istendi.

PARTNER'Aldatılan kadın konumuna düşürüldüm''Aldatılan kadın konumuna düşürüldüm'
Mersin'de 5 katlı bina çöktüMersin'de 5 katlı bina çöktü
Çocuklarda kolesterolün tedavisi Türk tipi beslenmeÇocuklarda kolesterolün tedavisi Türk tipi beslenme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Hakkari muş Van

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Çanakkale Valiliği açıkladı: 46 deprem daha oldu!

Çanakkale Valiliği açıkladı: 46 deprem daha oldu!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Leyla Sönmez neden öldü? Çarpıcı 'diş teli' iddiası

Leyla Sönmez neden öldü? Çarpıcı 'diş teli' iddiası

Mersin'de 5 katlı bina çöktü!

Mersin'de 5 katlı bina çöktü!

Ayvacık'ta depremin ardından okullar tatil edildi! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Ayvacık'ta depremin ardından vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarına yanıt: Polisi ezdirmem

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarına yanıt: Polisi ezdirmem

Ayvacık'ta depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Çanakkale'de okullar tatil mi? Depremin ardından Ayvacık Belediye Başkanı duyurdu

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.