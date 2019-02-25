Doğuda buzlanma ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 7, Bitlis'te 6, Van'da 5 ve Muş'ta 4 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı, Van'da 6, Hakkari'de 4, Bitlis'te 2 ve Muş'ta 0 derece olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, yer yer puslu olacak, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2- 4 kuvvetinde esecek.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması da istendi.

