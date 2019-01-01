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Doğu'da buzlanma ve don uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 09:10 | Son Güncelleme

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Muş ve Bitlis çevrelerinde aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sisin etkili olacağı bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece gerçekleşen en düşük sıcaklık Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de sıfırın altında 5 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van ve Muş'ta 3, Hakkari'de 1 ve Bitlis'te 0 derece olacak.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Bitlis buzlanma Don Hakkari hava tahmini muş Van

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