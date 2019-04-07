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Doğu'da buzlanma ve don uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 09:42 | Son Güncelleme

Doğu'da buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Erzincan'da 4, Ağrı'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Erzurum'da 2, Kars'ta 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Erzincan ve Iğdır'da 18, Erzurum'da 12, Kars'ta 11, Ağrı ve Ardahan'da 10 derece olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli davranılması konusunda uyarıda bulundu.

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buzlanma Doğu Don Erzurum hava durumu

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