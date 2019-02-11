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Doğu’da çatılar kardan arındırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 07:58 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi’nde aralıklı olarak kar yağışı etkisini sürdürürken, metrelerce karın biriktiği evlerin dam ve çatıları vatandaşlar tarafından kardan arındırılıyor.Kar ve tipi dolayısıyla bölgede bazı köy ve mahalle yolunun ulaşıma kapandığı Doğu’da, vatandaşlar evlerinin üzerinden su akmaması için dam ve çatılarda kar temizliği yapıyor.Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Nenehatun ve Üçküme Evler Mahallelerinde vatandaşlar karla birlikte yumuşayan havada kar temizliğine başladı.

Doğu’da çatılar kardan arındırılıyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde aralıklı olarak kar yağışı etkisini sürdürürken, metrelerce karın biriktiği evlerin dam ve çatıları vatandaşlar tarafından kardan arındırılıyor.
Kar ve tipi dolayısıyla bölgede bazı köy ve mahalle yolunun ulaşıma kapandığı Doğu’da, vatandaşlar evlerinin üzerinden su akmaması için dam ve çatılarda kar temizliği yapıyor.
Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Nenehatun ve Üçküme Evler Mahallelerinde vatandaşlar karla birlikte yumuşayan havada kar temizliğine başladı. Evlerin dam ve çatılarına çıkan vatandaşlar küreklerle kar temizliği yaptı.
Çatıda yığılan yaklaşık 1 metre karı küremenin oldukça zor olduğunu ifade eden vatandaşlardan İsa Demir, “Erzurum’da, Doğu’da kış oldukça uzun ve zor şartlar altında geçiyor. Çatılarımız karla kaplı. Temizlemesek, su akıtıyor, çökme riski oluşuyor. Zaten işsizim. Çıkıp çatının karını zaman zaman temizliyorum. Yaşayan bilir bunun zorluğunu” dedi.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde karla karışık olacağı, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini duyuruldu.

Doğu’da çatılar kardan arındırılıyor

Doğu’da çatılar kardan arındırılıyor

Doğu’da çatılar kardan arındırılıyor

Doğu’da çatılar kardan arındırılıyor

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