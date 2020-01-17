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  4. Doğu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Doğu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:28 | Son Güncelleme

Doğu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te soğuk hava etkili oldu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 2 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Dondurucu soğukların hakim olduğu bölgede, Özalp ve Çaldıran ilçelerinde hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü.

Hayatı olumsuz etkileyen soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu, yoğun sis yüzünden görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

- Muş

Muş'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle Karasu Nehri buz tuttu.

Yüzeyi tamamen donan nehirde kartpostallık görüntüler oluştu.

Muş-Bitlis kara yolunda oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

- Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı bölgede, rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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Bitlis Hakkari kapalı yol muş soğuk hava Van

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