HABER

Doğu'da dört il için kar ve fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 09:18 | Son Güncelleme

Doğu'da dört il için kar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'da Van, Hakkari, Bitlis ile Hakkari için kar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden orta, kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (saatte 50-70 kilometre) eseceği bekleniyor.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 6, Hakkari'de 4, Bitlis'te 5 ve Muş'ta 7 derece olması tahmin ediliyor.

Açıklamada ayrıca bölge genelinde öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde karla birlikte güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgar ile fırtına beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz! Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz!
Hastanede yangın ve patlama tatbikatı nefes kestiHastanede yangın ve patlama tatbikatı nefes kesti
Mahkumlar nehre dönen cezaevi yolunda kaldıMahkumlar nehre dönen cezaevi yolunda kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis fırtına Hakkari hava tahmin kar yağışı Meteoroloji muş Van

En Çok Okunan Haberler

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

TIR'ları teker teker incelediler! Ekipleri alarma geçiren ceset!

TIR'ları teker teker incelediler! Ekipleri alarma geçiren ceset!

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

Terör örgütü 'Biz yaptık' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

Terör örgütü 'Biz yaptık' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran sınırında donarak ölmüş bir erkek cesedi bulundu

İran sınırında bir ceset daha bulundu...

Kanada'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Kanada'da şiddetli deprem

Hatay'da trafo patladı, bölge geceyi karanlıkta geçirdi

Korkutan patlama! Böyle görüntülendi

İdlib'de son 1 haftada 200 sivil öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Karadeniz'deki yangınlar 5 ilde 71 noktada devam ediyor... Valiliklerden açıklama

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Şişli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Şişli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği kaza kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.