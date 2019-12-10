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Doğu'da göletler buz tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 08:48 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Sivridere Sulama Barajı Göleti buzla kaplanırken, Ardahan'ın Posof ilçesinde ise köy meydanlarındaki hayvan sulakları dondu.

Murat AYDIN - Alper TURGUT/OLTU (Erzurum), POSOF (Ardahan), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Sivridere Sulama Barajı Göleti buzla kaplanırken, Ardahan'ın Posof ilçesinde ise köy meydanlarındaki hayvan sulakları dondu.
Kar yağışının yerini ayaz ve soğuğa bıraktığı Oltu ilçesinde Dr. İbrahim Hakkı Ekinci başkanlığındaki doğaseverler arazide gezi düzenledi. 5-6 yıldan beri bölgede geziler yapan Ekinci ve ekibi kar yağışının durmasından sonra Çamlıbel Mahallesi kırsalına gitti. Soğuk hava altında bölgeyi gezen doğaseverler, sulama amaçlı yapılan Sivridere Baraj Gölü'nün buzla kaplandığını gördü. Doğaseverler, dik yamaç sebebiyle inemedikleri gölün buz tabakasını attıkları taşlarla kontrol etmeye çalıştı. Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, ayaz sebebiyle göletin buzla kaplandığını söylerken doğa yürüyüşüne ilk kez katılan Yalçın Çakal, "Göl buz tutmuş, enteresan şekiller oluşmuş. Müthiş bir doğal güzellik var, herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.
Emekli öğretmen Osman Aslan ise su seviyesinin çok düştüğü gölün buz kapladığını belirterek, "Çamlıbel köyünün üzerinde bulunan gölete geldik. Su seviyesine bakılırsa çok düşüş var. Belli ki bu kuraklık buraları da etkiledi. İnşallah güzelce bir kar yağar da Oltu'muza baharda bu göletten su verilir, şu anki durum işler acısı denecek kadar az su resmen dibe vurmuş" diye konuştu.
HAYVAN SULAKLARI DONDU
Ardahan'ın Posof İlçesinde ise geceleri etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle köylerdeki hayvan sulakları dondu. Türkgözü köyünde hayvanların su içmesi için yapılan sulakların buz tutması sebebiyle üreticiler sıkıntı yaşıyor. İmece usulü sulakların buzunu kıran köylüler, hayvanların su içmesini sağlıyor. Köylüler bir taraftan donan çeşmeleri tüp ateşiyle ısıtmaya çalışırken bir taraftan da kürek ve çekiçlerle sulaklardaki buzları kırıp temizlemeye çalışıyor. Vatandaşlar, "Henüz kar yağmayan bölgede geceleri soğuk hava etkili oluyor. Hayvanlarımızın su içtiği sulaklar dondu. Tüp yakarak çeşmeleri ısıtmaya çalışıyoruz. Sulaklardaki buzları temizlemek için çalışıyoruz" dedi

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