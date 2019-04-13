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Doğu'da hava sıcaklıkları artacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 10:03 | Son Güncelleme

Doğu'da hava sıcaklıkları artacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve zamanla çok bulutlu geçecek.

Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması beklenen bölgede gün içinde en yüksek hava sıcaklığı Iğdır'da 22, Erzincan'da 19, Kars, Ardahan ve Erzurum'da 13, Ağrı'da 12 derece olacak.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 6, Iğdır'da 4, Ağrı'da 0, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 2, Ardahan'da 3, Kars'ta 5 derece ölçüldü.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Sarıkamış'ta 80, Palandöken'de 128, Ergan'da 190 santimetre olarak ölçüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu hava durumu

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