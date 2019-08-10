Doğu'da hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

Büyük ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'nin 4'üncü büyük ili Ağrı'da hayvan borsası, Kurban Bayramı öncesinde en hareketli gününü yaşıyor.

Ağrı'da ise vatandaşları hayvan pazarlarında kurbanlık, çarşıda ise bayram alışverişi telaşı sardı.

Besicilerden Tanju Kaya, her yıl hayvan pazarına kurbanlık getirdiğini belirterek, "Fiyatlarımız 700 liradan başlıyor. Yarın da buradayız, inşallah hayvanlarımızı satarız." diye konuştu.

Her bütçeye uygun kurbanlıkların bulunduğu hayvan pazarında, besicilerle kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasındaki pazarlıklarda anlaşmazlık olduğunda, çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafların uzlaşmasını sağlıyor.

Daha uygun bir fiyata kurbanlık almak için Ağrı Hayvan Borsası'na gelen vatandaşlardan Mahmut Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarda kurbanlık fiyatlarının uygun olduğunu söyledi.

Bütçelerine uygun kurbanlık almak istediklerini, bu yüzden arife gününü beklediklerini dile getiren Taşdemir, "Bugün daha uygun fiyata kurban alacağız. Pazarda güzel hayvanlar var. Arife günüdür ve inşallah biz uygun fiyata kurbanlık alacağız. Ucuza kurbanlık almak için son günü bekledik." dedi.

Arife günü bayram alışverişi yapmak için ilçe ve köylerden il merkezine gelen vatandaşlar da esnafın yüzünü güldürdü.

Bayram telaşı yaşayan vatandaşlar, kentin en işlek yerlerinden eski Van'da ve Cumhuriyet Caddesi'ne tezgahlarını kuran esnaftan alışveriş yapıyor.

- Erzurum

Türkiye'de hayvan varlığı açısından öne çıkan illerden Erzurum'da da Kurban Bayramı dolayısıyla kurban pazarlarındaki hareketlilik arttı.