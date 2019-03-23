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Doğuda kar, Antalya’da yaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 15:12 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının 25 dereceye yükseldiği turizm kenti Antalya’da sahillerde yoğunluk oluştu.Türkiye’nin doğu kesimlerine şiddetli kar yağışı uyarısında bulunulurken, turizmin başkenti Antalya’da sıcak hava etkisini arttırmaya başladı.

Hava sıcaklığının 25 dereceye yükseldiği turizm kenti Antalya’da sahillerde yoğunluk oluştu.
Türkiye’nin doğu kesimlerine şiddetli kar yağışı uyarısında bulunulurken, turizmin başkenti Antalya’da sıcak hava etkisini arttırmaya başladı. Havanın 25, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte yaşayan vatandaşlar ve tatilciler, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde aldı. Bazı tatilciler yüzerek denizin keyfini çıkarırken, bazıları ise sahile uzanıp güneşlenmeyi tercih etti. Hafta sonu tatilin fırsat bilen çocuklar da denizde eğlendi.
Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Spor Kulübü’nün minik öğrencilerinin Akdeniz’in mavi sularında eğitmenleri eşliğinde yelken eğitimi almaları renkli görüntüler oluşturdu.
Sahilde güneşlenen Rıdvan Özcan, "Antalya’ya yaz çabuk geliyor, kış çok az. Her ay denize girilebilir. Aynı günde hem denize girip, hem kayak yapabiliyorsunuz" dedi.

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