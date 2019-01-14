HABER

Doğu'da kar, buzlanma ve don uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 11:00 | Son Güncelleme

Van, Muş, Hakkari ile Bitlis için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek.

Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Van'da 6, Bitlis'te 8, Hakkari'de 4 ve Muş'ta 10 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 1, Bitlis ve Hakkari'de 2 derece olacak.

Van Gölü'nde hava bulutlu ve kar yağışlı, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Sakarya'da doğal gaz hattında patlama sonrası yangın (4)Sakarya'da doğal gaz hattında patlama sonrası yangın (4)
Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyedeGözaltına alınan Ferhat Tunç adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu durumu hava

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

G.Saray'da ayrılık! Barcelona...

G.Saray'da ayrılık! Barcelona...

Türk Halk Müziği'nin duayen isminden üzen haber!

Türk Halk Müziği'nin duayen isminden üzen haber!

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Küçük: Sözcü'ye kayyum atanacak

Cem Küçük: Sözcü'ye kayyum atanacak

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Erdoğan'ın Tarsus'taki kazıdan sonra Vatikan'a davet edilmesi tesadüf mü?

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Uludağ'ın yanı başında! Gelen kayıtsız kalamıyor

Uludağ'ın yanı başında! Gelen kayıtsız kalamıyor

OHAL'in ardından bir ilk! Çok sayıda kişi ihraç edildi

Bakan onayına bağlıydı! Çok sayıda kişi ihraç edildi

Ankaralılar grubu çökertildi! Polisten fuhuş ve uyuşturucu operasyonu

Ankaralılar grubu çökertildi!

Günlük burç yorumları 14 Ocak Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuz sizin için ne diyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.