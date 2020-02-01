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Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 11:26 | Son Güncelleme

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 25 köy yolunun merkezle bağlantısı kesildi.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 25 köy yolunun merkezle bağlantısı kesildi.
Ocak ayında mevsim normallerinin altında kar yağışı düşen Doğu’da dün öğleden sonra başlayan kar yağışı, gece boyunca etkili oldu. Sabah etkisini kaybeden kar yağışı sonrası bölgede 2 bin 25 köyün yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da 852, Ağrı'da 450, Muş'ta 311, Kars'ta 181, Erzincan'da 171, Iğdır'da ise 60 köye ulaşım sağlanamıyor. Muş kent merkezi ve Ardahan Göle'de kar kalınlığı 59 santimetreye ulaşırken, Kars'ta 46 santimetre olarak ölçüldü. Kar kalınlığı Erzincan'da 45, Ağrı'da 40, Kars'ta 20, Erzurum'da 11, Iğdır'da ise 4 santimetre oldu.
KIZILAY'IN KAR MESAİSİ
Kar ve tipinin etkili olduğu Erzurum-Bayburt karayolunun 82'nci kilometresindeki 2 bin 409 metre rakımlı Kop Dağı geçidi zaman zaman ulaşıma kapandı. Erzurum'dan Bayburt yönüne giden araçlar kontrol noktasında bekletilirken, Kızılay tarafından sürücülere dağıtılmak üzere 200 bardak çorba, içerisinde bisküvi, meyve suyu ve içme suyu olan kumanya paketi ile 20 battaniye gönderildi. Iğdır, Kars, Ağrı'ya ulaşımın sağlandığı Horasan ilçesinde de Kızılay ekipleri kar mesaisi yaptı. Kızılay, Horasan’a 100 bardak çorba, 100 kumanya paketi gönderdi.
OTOBÜS KARA SAPLANDI
Tortum ilçesi yakınlarında İran plakalı yolcu otobüsü, yağış ve tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kara saplandı. Erzurum-Artvin karayolu çift yönlü trafiğe kapanırken otobüs, bölgeye sevk edilen ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
10 SAAT SONRA HASTAYA ULAŞTILAR
Erzincan'ın Refahiye ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kamberağa Emirdere mezrasında rahatsızlanan ve kanaması olduğu öğrenilen Dursun Ağaç (66) için yakınları 112 Acil'i arayarak ambulans istedi. Yola çıkan ambulans, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hastaya ulaşamayınca, devreye İl Özel İdaresi ekipleri girdi. Yaklaşık 10 saatlik bir çalışmanın ardından ekiplerin ulaştığı Ağaç, ilçe merkezindeki hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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