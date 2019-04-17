HABER

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 15:00 | Son Güncelleme

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere indi. Denize giren işitme engelli vatandaş, denizin güzel olduğunu işaret diliyle anlattı.

Yurdun doğu kesiminde soğuk hava ve kar yağışı devam ederken Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler, denize girmenin keyfini çıkardı.Nisan ayında güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Konyaaltı Plajında denize girdi ve güzel havanın tadını çıkardı.

Antalya'da deniz sezonu açıldı

Çocuklarıyla birlikte plaja giden ebeveynler keyifli vakit geçirirken, kimileri deniz manzarası seyretti, kimileri de balık tutup yürüyüş yaptı.
Denizden çıkıp dinlenen çift, geçtiğimiz yıl bu zamanlarda da sezonu açtıklarını söyledi. Çift, denize girmek için genelde Konyaaltı Plajına geldiklerini ifade etti. İşitme engelli vatandaş, işaret diliyle suyun çok güzel olduğunu anlattı.

'BİSİKLETLERİNİ DENİZE SÜRDÜLER'

'BİSİKLETLERİNİ DENİZE SÜRDÜLER'
Yoldaşlar Pedal Grubu adında bir grup bisiklet ekibi de, güneşli havada hem pedal çevirdi hem de denize girmenin tadını çıkardı. Ekipten bir üye, suyun 17-18 derece civarında olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:
"Deniz sıcak, suyun sıcaklığı güzel. Hafta sonları doğaya çıkıyoruz, hafta içi de bu şekilde. Bu ayın sonuna doğru sahillerde kalabalığı göreceğiz inşallah"
Denizden çıkan bir vatandaş da, suyun güzel olduğunu ve dinlendirdiğini söyledi. Antalya'nın yerlisi olduğunu belirten vatandaş, "Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeri" ifadelerini kaydetti. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya deniz Tatil yaz

En Çok Okunan Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Fiyatları el yakıyordu! Yeni hamle geldi

Fiyatları el yakıyordu! Yeni hamle geldi

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Ters kelepçeyle gözaltına alınan esnafa emniyet müdüründen ziyaret

Ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı! Emniyet müdüründen ziyaret

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti: Uçansu Şelalesi

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Herkes yılan zannediyor! Görürseniz sakın öldürmeyin

Herkes yılan zannediyor! Görürseniz sakın öldürmeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.