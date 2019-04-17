Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Yurdun doğu kesiminde soğuk hava ve kar yağışı devam ederken Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler, denize girmenin keyfini çıkardı.Nisan ayında güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Konyaaltı Plajında denize girdi ve güzel havanın tadını çıkardı.

Antalya'da deniz sezonu açıldı

Çocuklarıyla birlikte plaja giden ebeveynler keyifli vakit geçirirken, kimileri deniz manzarası seyretti, kimileri de balık tutup yürüyüş yaptı.

Denizden çıkıp dinlenen çift, geçtiğimiz yıl bu zamanlarda da sezonu açtıklarını söyledi. Çift, denize girmek için genelde Konyaaltı Plajına geldiklerini ifade etti. İşitme engelli vatandaş, işaret diliyle suyun çok güzel olduğunu anlattı.

'BİSİKLETLERİNİ DENİZE SÜRDÜLER' Yoldaşlar Pedal Grubu adında bir grup bisiklet ekibi de, güneşli havada hem pedal çevirdi hem de denize girmenin tadını çıkardı. Ekipten bir üye, suyun 17-18 derece civarında olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Deniz sıcak, suyun sıcaklığı güzel. Hafta sonları doğaya çıkıyoruz, hafta içi de bu şekilde. Bu ayın sonuna doğru sahillerde kalabalığı göreceğiz inşallah"