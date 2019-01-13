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Doğuda kar, güneyde kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 14:10 | Son Güncelleme

Yarın Doğu Anadolu'da kar, iç kesimler ve yükseklerde karla karışık yağmur, diğer kesimlerde yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğu ilçelerinde ise şiddetli yağış bekleniyor

Yarın Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Doğu Anadolu'da yağışların kar, Antalya'da ise şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava yarın parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı olması bekleniyor.

Yağışların Doğu Anadolu'da kar, iç kesimler ve yükseklerde karla karışık yağmur, diğer kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.

Ayrıca yağışlar Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (metrekarede 51-100 kilogram) ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarların Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (saatte 30-60 kilometre) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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